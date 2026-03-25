Stefania Cappa salta l' intervista a Belve Crime | Francesca Fagnani rifiuta il cachet chiesto dalla cugina di Chiara Poggi

L’intervista a Stefania Cappa prevista nel programma Belve Crime non si terrà. La cugina di Chiara Poggi aveva richiesto un compenso di 15 mila euro per partecipare alla trasmissione condotta da Francesca Fagnani, richiesta che è stata respinta. Non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni di questo rifiuto.

Avrebbe chiesto un cachet di 15 mila euro per farsi intervistare da Francesca Fagnani. Compenso che sarebbe stato rifiutato. Così Stefania Cappa, cugina di Chiara Poggi, uccisa nel 2007 a Garlasco, ha deciso di non partecipare alla nuova edizione di "Belve Crime”, format nel quale la conduttrice incalza protagonisti della cronaca nera. A riportare la notizia è stato, sul suo sito, Davide Maggio, il celebre giornalista, blogger e opinionista televisivo. Il ricco cachet Sempre Davide Maggio ha riportato anche i motivi che sarebbero alla base della mancata partecipazione della Cappa a Belve Crime. Il programma, infatti, avrebbe deciso di non corrispondere alla Cappa, il cachet che lei avrebbe chiesto per partecipare. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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