Stefania Cappa chiede 15mila euro per andare a Belve Francesca Fagnani blocca l’intervista

Stefania Cappa aveva concordato un'intervista per partecipare a Belve Crime, lo spin-off condotto da Francesca Fagnani su Rai2. Tuttavia, la trattativa non si è conclusa con un accordo. Durante le negoziazioni, Cappa ha richiesto 15.000 euro, ma l'intervista non è stata realizzata poiché Fagnani ha bloccato l'iniziativa.

Non è andata a buon fine la trattativa che avrebbe dovuto portare Stefania Cappa nello studio di Belve Crime, lo spin-off di Belve condotto da Francesca Fagnani su Rai2. La cugina di Chiara Poggi, mai indagata per il caso Garlasco, avrebbe richiesto un compenso di 15mila euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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