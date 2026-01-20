Pamela Petrarolo cade in diretta a Bella Ma' Diaco interrompe tutto | Ha preso una bella botta

Da fanpage.it 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l'ultima puntata di Bella Ma’, Pamela Petrarolo è caduta in diretta, scivolando mentre faceva il suo ingresso nello studio di Pierluigi Diaco. L’incidente ha causato una brutta botta, interrompendo immediatamente la trasmissione e costringendo il conduttore a cancellare l’esibizione prevista. L’episodio ha suscitato attenzione, ma non si sono registrati conseguenze gravi per l’ex volto di Non è la Rai.

Incidente in diretta per Pamela Petrarolo durante l'ultima puntata di Bella Ma’. L'ex volto di Non è la Rai è scivolata mentre faceva il suo ingresso nello studio di Pierluigi Diaco, rimediando una brutta botta che ha costretto il conduttore a cancellare l'esibizione prevista. Sui social il video è virale.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Bella Ma’, Pamela Petrarolo entra in studio e cadeDurante la registrazione di Bella Ma’, Pamela Petrarolo ha subito una caduta accidentale nello studio.

Imbarazzo a Bella Mà, Diaco la paragona a Valeria Marini e Antonella Elia non ci sta: “Lei ha una personalità di m***a”Durante una puntata di Bella Mà, Pierluigi Diaco ha messo in discussione le dinamiche tra Antonella Elia e Valeria Marini, affermando che non potevano essere entrambe amichevoli con lui.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

pamela petrarolo cadePamela Petrarolo cade in diretta a Bella Ma’, Diaco interrompe tutto: “Ha preso una bella botta” - L’ex volto di Non è la Rai è scivolata mentre faceva il suo ingresso nello studio di Pierluigi Diaco, rimediando una ... fanpage.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.