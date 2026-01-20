Pamela Petrarolo cade in diretta a Bella Ma' Diaco interrompe tutto | Ha preso una bella botta

Durante l'ultima puntata di Bella Ma’, Pamela Petrarolo è caduta in diretta, scivolando mentre faceva il suo ingresso nello studio di Pierluigi Diaco. L’incidente ha causato una brutta botta, interrompendo immediatamente la trasmissione e costringendo il conduttore a cancellare l’esibizione prevista. L’episodio ha suscitato attenzione, ma non si sono registrati conseguenze gravi per l’ex volto di Non è la Rai.

Incidente in diretta per Pamela Petrarolo durante l'ultima puntata di Bella Ma'. L'ex volto di Non è la Rai è scivolata mentre faceva il suo ingresso nello studio di Pierluigi Diaco, rimediando una brutta botta che ha costretto il conduttore a cancellare l'esibizione prevista. Sui social il video è virale.

Pamela Petrarolo cade in studio durante Bella Ma’ su Rai Due. Entrata di corsa, inciampa e si ferisce lievemente al ginocchio destro. Solo paura, poi il sorriso. #PamelaPetrarolo #BellaMa #RaiDue #Tv #IncidenteInStudio - facebook.com facebook

Nonostante l’infortunio, Pamela Petrarolo ha illuminato la pista, cantando e facendo ballare tutto il cast di #BellaMa! Appuntamento a domani, ore 15:25, su #Rai2 e #RaiPlay x.com

