Imbarazzo a Bella Mà Diaco la paragona a Valeria Marini e Antonella Elia non ci sta | Lei ha una personalità di m***a

Durante una puntata di Bella Mà, Pierluigi Diaco ha messo in discussione le dinamiche tra Antonella Elia e Valeria Marini, affermando che non potevano essere entrambe amichevoli con lui. La discussione ha generato un momento di imbarazzo, con Elia che ha risposto alle sue affermazioni, evidenziando le tensioni tra i protagonisti e il confronto tra le due donne.

