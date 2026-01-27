Il Napoli ha deciso di ritirare l’offerta, interrompendo così la trattativa in corso. Questa scelta segna un punto di svolta per il club, che ora si prepara a vivere le prossime ore con incertezza, tra possibilità di uscita europea e prospettive di rinascita. La situazione richiede attenzione e analisi, mentre il futuro si definisce in modo ancora incerto.

Il Napoli si prepara a vivere quella che potrebbe essere l’ultima notte europea della stagione, oppure quella della rinascita dopo un periodo difficile. Nel frattempo, però, il mercato va avanti e il tempo stringe. La dirigenza azzurra deve mettere a posto altri tasselli per completare la rosa e pensa bene ad eventuali cessioni. Per questo, Ambrosino non è ancora stato ceduto al Venezia. Ambrosino-Venezia, la trattava tramonta: la situazione. Giuseppe Ambrosino non è più giovanissimo e cerca spazio. L’attaccante classe 2003 ha collezionato solo cinque presenze in stagione, in tutte le competizioni. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Mercato Napoli, salta la trattativa: il club ha ritirato l’offerta

Approfondimenti su Mercato Napoli

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Calciomercato Napoli | Lucca pronto a lasciare gli azzurri, tutti su di lui anche Mourinho

Ultime notizie su Mercato Napoli

Argomenti discussi: Diretta live calciomercato 19 gennaio 2026 asta Juve-Napoli per En Nesyri, Frattesi in bilico, Federico Chiesa in attesa; Capitolo esterni: se salta Cambiaghi, all in del Napoli su Maldini. L’intreccio – KKN; Juventus, salta En-Nesyri. Chiellini: Per noi è una trattativa chiusa. Ha espresso dubbi sulla formula; Infortunio Politano, lesione muscolare: quante partite salta e quando rientra.

Juve-Napoli, si fa male un altro titolare: salta la super sfidaAltra tegola a pochissime ore dalla super sfida tra Juventus e Napoli: si fa male e salta il match di questo pomeriggio ... calciomercato.it

La Juve vola col Napoli, Spalletti sicuro: Iniezione di fiducia. Mercato: salta En NesyrII bianconeri liquidano il Napoli e accorciano sul treno Champions, ma l’Inter è imprendibile. Spalletti si gode una Juve vincente e di qualità e rispetto alla gara di andata c’è tutta la differenza fa ... msn.com

Le scelte di mercato del Napoli sono incomprensibili... #Napoli - facebook.com facebook

Napoli, rinforzi anti-emergenza: ma Anguissa resta ancora ai box #napoli #mercato #terrier #fortini #anguissa x.com