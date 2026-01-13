Beffa per Gasperini | altro che Roma o Napoli Raspadori ha scelto l’Atalanta I dettagli di un colpo di scena
Giacomo Raspadori ha deciso di trasferirsi all’Atalanta, smentendo le voci di un interesse per Roma o Napoli. La scelta si è consolidata nelle ultime ore, come riportato da fattoquotidiano.it, dopo un periodo di riflessione da parte del giocatore. Questo colpo di scena rappresenta un cambio di direzione importante nel mercato dei calciatori italiani.
La possibilità è emersa con forza nelle ultime ore, come anticipato anche dal fattoquotidiano.it. Giacomo Raspadori voleva prendere tempo. E tra Roma e Napoli, c’era un’outsider pronta a inserirsi nella corsa all’attaccante. Ha vinto l’outsider: Raspadori andrà all’ Atalanta. Senza più dubbi, senza più incertezze. Raspadori-Atalanta, i dettagli. L’operazione è stata chiusa nella mattinata di oggi, martedì 13 gennaio. Dopo una notte di riflessioni da parte dell’attaccante che voleva un progetto da cui ripartire dopo la delusione spagnola. A Madrid il giocatore si è trovato bene, ma ha avuto poco spazio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Perché Raspadori ha scelto di andare all’Atalanta rifiutando la proposta della Roma e di Gasperini
Leggi anche: Niente Napoli né Roma: alla fine Raspadori ha scelto l’Atalanta (e ora chi lo sente Gasp?)
Scalvini decide fra le polemiche: la Dea beffa l'ex Gasperini; Roma, giallo pesante per Mancini ed Hermoso: squalificati per il Lecce; FLASH| Beffa Inter, Cancelo va al Barcellona: i dettagli; Ufficiale Gasperini, si mette male: oltre al danno la beffa.
Beffa per Gasperini: altro che Roma o Napoli, Raspadori ha scelto l’Atalanta. I dettagli di un colpo di scena - La possibilità è emersa con forza nelle ultime ore, come anticipato anche dal fattoquotidiano. ilfattoquotidiano.it
Scalvini decide fra le polemiche: la Dea beffa l'ex Gasperini - La prima grande occasione capita alla Roma, grazie all'errore in impostazione di Ederson, che quasi non regala il più facile dei gollonzi agli ospiti. fantacalcio.it
Oltre il danno, la beffa: la Roma perde due difensori per squalifica. Sarà emergenza a Lecce - Uscita sconfitta contro l'Atalanta, la squadra di Gian Piero Gasperini perde due difensori per la prossima. tuttomercatoweb.com
Gasperini, le emozioni pre Atalanta-Roma: Ho visto questo stadio crescere
Ma beffata da chi e, soprattutto, da cosa Perché nel calciomercato – è bene ribadirlo – ogni società, nessuna esclusa, lavora su più tavoli contemporaneamente. Si aprono trattative parallele, talvolta anche come diversivi sui reali obiettivi, altre volte per avere - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.