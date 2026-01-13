Beffa per Gasperini | altro che Roma o Napoli Raspadori ha scelto l’Atalanta I dettagli di un colpo di scena

Giacomo Raspadori ha deciso di trasferirsi all’Atalanta, smentendo le voci di un interesse per Roma o Napoli. La scelta si è consolidata nelle ultime ore, come riportato da fattoquotidiano.it, dopo un periodo di riflessione da parte del giocatore. Questo colpo di scena rappresenta un cambio di direzione importante nel mercato dei calciatori italiani.

La possibilità è emersa con forza nelle ultime ore, come anticipato anche dal fattoquotidiano.it. Giacomo Raspadori voleva prendere tempo. E tra Roma e Napoli, c’era un’outsider pronta a inserirsi nella corsa all’attaccante. Ha vinto l’outsider: Raspadori andrà all’ Atalanta. Senza più dubbi, senza più incertezze. Raspadori-Atalanta, i dettagli. L’operazione è stata chiusa nella mattinata di oggi, martedì 13 gennaio. Dopo una notte di riflessioni da parte dell’attaccante che voleva un progetto da cui ripartire dopo la delusione spagnola. A Madrid il giocatore si è trovato bene, ma ha avuto poco spazio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

