Beautiful streaming replica puntata 27 gennaio 2026 | Video Mediaset

La replica della puntata di Beautiful del 27 gennaio 2026 porta nuove rivelazioni e tensioni tra i personaggi. Sheila è ancora viva, creando scompiglio tra i Forrester con verità sorprendenti e accuse che cambiano gli equilibri. Un appuntamento imperdibile per i fan della soap, disponibile in streaming per rivivere le emozioni di questa puntata ricca di colpi di scena.

Nuovo appuntamento oggi – martedì 27 gennaio – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna Sheila è viva e sconvolge i Forrester: verità scioccanti, ultimatum e accuse infiammano la famiglia. Ma un sospetto inatteso potrebbe cambiare tutto: Luna è incinta? Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful.

