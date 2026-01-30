Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha smentito le voci di nuovi attacchi russi alle centrali elettriche e alle reti di distribuzione in Ucraina. Zelensky ha detto che non ci sono stati raid sul settore energetico e che le infrastrutture critiche sono al sicuro. Mosca, invece, sembra puntare a colpire le infrastrutture logistiche del Paese.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha negato l’esistenza di nuovi raid russi sul settore energetico del Paese, smentendo voci circolate nelle ultime ore su attacchi mirati alle centrali elettriche e alle reti di distribuzione. Secondo quanto riferito dal portavoce presidenziale, Mosca avrebbe spostato la propria strategia offensiva verso infrastrutture logistiche, in particolare quelle legate al trasporto merci, ai nodi ferroviari e ai magazzini strategici. L’obiettivo, secondo analisti militari internazionali, sarebbe quello di indebolire le capacità di rifornimento dell’esercito ucraino e di destabilizzare le catene di approvvigionamento nelle regioni orientali e meridionali, già gravemente colpite dai mesi di conflitto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Kyiv nega attacchi russi al settore energetico, Mosca punta a colpire infrastrutture logistiche.

Il presidente ucraino Zelensky ha comunicato che la Russia potrebbe intensificare gli attacchi al settore energetico dell'Ucraina.

Nell'ultimo giorno, gli attacchi russi in Ucraina hanno provocato la morte di almeno cinque civili e il ferimento di circa 30 persone.

