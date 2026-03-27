Cosa: Outsider, il nuovo spettacolo di cabaret, musica e stand-up comedy di Marco Bazzoni.. Dove e Quando: Spazio Rossellini, domenica 29 marzo alle ore 18:00.. Perché: Un’occasione per ridere dei cliché della società moderna attraverso il talento poliedrico di uno dei volti più amati della comicità italiana.. L’appuntamento con la satira intelligente e l’energia travolgente di Marco Bazzoni, meglio conosciuto dal grande pubblico come BAZ, approda nella Capitale. Domenica 29 marzo, il palco dello Spazio Rossellini si prepara a ospitare Outsider, una performance che promette di scardinare le certezze del quotidiano per restituire una visione del mondo ironica, dissacrante e profondamente umana. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Baz a Roma: il superpotere di essere un Outsider

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