John McEnroe si sbilancia | Musetti può essere un outsider a Melbourne Djokovic? Complicato al meglio dei 5 set

John McEnroe fa le carte al mondo del tennis in vista dell’inizio degli Australian Open 2026. Il primo torneo del Grande Slam della stagione racchiuderà in sé spunti di interesse a pioggia. Jannik Sinner sarà in grado di fare tris? Carlos Alcaraz riuscirà a centrare il suo primo successo a Melbourne e, di conseguenza, completerà il “career Slam”? Oppure ci sarà una novità? Senza dimenticare il sogno di Novak Djokovic di mettere le mani sul 25° trionfo in un Major? Come detto, quindi, le variabili non mancano. John McEnroe ne ha analizzate diverse e ha, come sempre, regalato analisi mai banali. L’ex fuoriclasse statunitense ha iniziato con un nome che ben conosciamo, ovvero Lorenzo Musetti. 🔗 Leggi su Oasport.it

