Federica Brignone non si aspettava di vincere l’oro nel superG ai Giochi Olimpici. Era convinta di essere un’outsider e non immaginava di poter salire sul gradino più alto del podio. Oggi, invece, la sua vittoria ha sorpreso anche lei, perché ha capito che quella medaglia speciale rappresenta molto di più di una semplice gara.

A 315 giorni dall'infortunio che poteva costarle l'addio Federica Brignone è campionessa olimpica di superG. Festeggia con un abbraccio infinito con Asja Zenere, amica e compagna di squadra. In pista il fratello Davide non smette di piangere. Un ritorno incredibile, un capolavoro di volontà e classe che la lascia senza fiato: "Sono senza parole" attacca Fede. Poi fa la cronaca della sua gara d'oro: "Ho cercato di lasciare andare gli sci, avevo il superG in testa, non volevo essere perfetta, ma rimanere nel ritmo, non pensavo di vincere l'oro. Sono arrivata giù, ho detto `ho fatto una bella manche´ ma non pensavo cosi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Brignone: "Pensavo di essere un'outsider. L'oro? Non credevo di poter vincere. Oggi è speciale"

Federica Brignone torna a vincere a 10 mesi dal grave infortunio che sembrava averla fermata per sempre.

Argomenti discussi: Milano-Cortina, Brignone dopo l'oro: Mi valutavo un'outsider; Diretta Milano Cortina 2026, altre medaglie per Italia: news e risultati live oggi 8 febbraio; Giovanni Franzoni: Io, testardo e pieno di dubbi: vinco solo se mi diverto. Con la morte di Franzoso, ho pensato di smettere; OLIMPIADI | Terza medaglia d'Oro a Cortina con Brignone nel Super-G.

Brignone strepitoso oro in SuperG Non pensavo di poter vincereA Cortina la tigre firma un'impresa unica dopo l'infortunio di dieci mesi fa davanti al presidente Mattarella. Goggia esce di pista ... panorama.it

Federica Brignone: Ho vinto perché non sentivo la mancanza dell’oro olimpico. Ero una outsiderFederica Brignone ha conquistato la medaglia d'oro nel superG delle Olimpiadi Invernali 2026, trionfando sulla pista Olympia delle Tofane a Cortina ... oasport.it

Gran gara di Federica Brignone, che ha chiuso con un ottimo tempo (crono di 1:23.41) arrivando prima nel SuperG. Federica Brignone a Rai Sport: “È qualcosa di incredibile, ho pensato a sciare e fare il massimo. Sinceramente, non pensavo di poter vincere l’ facebook

GOGGIA su Federica #Brignone: “Con tutti i mesi passati, non è facile tornare da un infortunio. Onore e merito a lei, OGGI. Non pensavo di essere davanti 7 decimi, ma le gare fanno portate sino in fondo. E' come se non avessi partecipato” x.com