Un incidente sul lavoro si è verificato ieri pomeriggio presso la ditta Marini Industrie in via Prato, Montemurlo. Un operaio ha subito un grave infortunio, perdendo due dita. La situazione è sotto controllo e le autorità stanno conducendo le verifiche del caso.

Un grave incidente sul lavoro si è verificato nel primo pomeriggio di ieri, alla Marini Industrie di via Prato a Montemurlo. La vittima è un uomo di 55 anni che, durante operazioni di manutenzione all’interno dello stabilimento, è rimasto intrappolato con la mano in un macchinario. I colleghi hanno immediatamente allertato il 118, che ha soccorso l’uomo in codice rosso e lo ha trasportato d’urgenza all’ospedale Careggi di Firenze, dove è presente il reparto di microchirurgia della mano. L’operaio ha riportato l’amputazione di due dita e lo schiacciamento di una terza, con i medici che stanno valutando la possibilità di recuperare le dita più compromesse. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Grave infortunio sul lavoro. Operaio perde due dita

