In questo intervento, si evidenzia l'importanza di mantenere rispetto e attenzione nel linguaggio, specialmente in ambiti competitivi. Le dichiarazioni di Conte sottolineano la necessità di comportarsi con rispetto verso l’avversario, evidenziando come le parole possano influenzare l'immagine e il clima tra le squadre. Un richiamo alla correttezza anche in situazioni di tensione, in un contesto di alta competizione sportiva.

“Una frase infelice perché anzitutto noi abbiamo ancora lo scudetto sulla maglia e bisogna portare rispetto. Deve stare un po’ più attento quando parla”. Antonio Conte torna nella sua versione “ battagliera ” e attacca Luciano Spalletti. L’allenatore del Napoli, che nel corso di questo anno e mezzo sulla panchina azzurra ha sempre mostrato il suo lato da combattente, spavaldo e con diverse frecciate ai colleghi, dopo la netta sconfitta contro la Juventus per 3-0 sembrava quasi essersi arreso e rassegnato. E invece no. Alla vigilia della sfida decisiva di Champions League contro il Chelsea al “Maradona”, il tecnico ha parlato in conferenza stampa ed è passato di nuovo all’offensiva nei confronti del collega bianconero, che in precedenza aveva definito il Napoli “la squadra ex campione d’Italia “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Deve portare rispetto e stare attento quando parla, ha detto una frase infelice”: Conte durissimo contro Spalletti

In vista dell'incontro di Champions League tra Napoli e Chelsea, Antonio Conte ha commentato le dichiarazioni di Spalletti, sottolineando l'importanza del rispetto e della corretta comunicazione.

In questa conferenza stampa, Antonio Conte commenta le recenti dichiarazioni di Luciano Spalletti, sottolineando l'importanza del rispetto tra allenatori e analizzando le tensioni tra le due squadre.

