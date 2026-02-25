Corsa Champions Bonfanti | Il Milan ha un margine importante ma deve stare attento

Francesco Bonfanti ha sottolineato che il Milan possiede un vantaggio significativo nella corsa alla Champions, ma deve mantenere alta l’attenzione. La causa di questa situazione risiede nelle recenti prestazioni della squadra, che dimostrano una buona solidità ma anche la necessità di evitare passi falsi. Bonfanti ha osservato come le prossime partite saranno decisive per consolidare la posizione in classifica. La squadra rossonera si prepara ad affrontare le sfide con determinazione.

Al termine della 26^ giornata di Serie A, si può dire che il discorso Scudetto sia chiuso, o quasi. Come noto, il Milan di Massimiliano Allegri ha perso 0-1 contro il Parma di Carlos Cuesta. A causa di questo k.o. i rossoneri si trovano a -10 dall'Inter capolista e rischiano di rientrare nella lotta Champions che vede tantissime squadre impegnate. Su questo tema si è espresso ai microfoni di 'TMW Radio' il giornalista Francesco Bonfanti. Ecco, di seguito, le sue parole. Lotta Champions, chi rischia di stare fuori? "Rischia la Juve, perché la sconfitta col Como è stata molto pesante. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Capello avvisa i rossoneri: “Il Milan deve stare attento al posto Champions. Sarà una bella lotta”Fabio Capello, ex giocatore e allenatore del Milan, ha sottolineato l’importanza di mantenere alta l’attenzione nella corsa alla qualificazione in Champions League.

Leggi anche: Capello: «L’ultimo Milan è da resettare. Deve stare attento anche al quarto posto. Sulla lotta Champions…»