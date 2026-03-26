Il difensore dell’Inter e della nazionale italiana è tra i giocatori considerati dal Barcellona per la prossima stagione. La questione riguarda principalmente la possibilità di una maxi plusvalenza legata a un’eventuale cessione. Nel frattempo, il referendum sulla giustizia si è concluso lunedì alle 15, con i seggi chiusi da alcuni giorni.

Il difensore nerazzurro e della Nazionale italiana è uno dei grandi obiettivi di mercato del Barça per la prossima stagione Siamo ancora in pieno clima Referendum sulla giustizia, anche se i seggi si sono chiusi lunedì alle 15. Ha vinto il No e il Governo Meloni ha cominciato pesantemente a scricchiolare, tra dimissioni e veleni annessi. Siamo alla resa dei conti a un anno e qualcosa dal voto. L’intro di natura politica serve per legarsi alla questione Bastoni. Se il Referendum sulla giustizia si è chiuso, quello sul futuro del difensore dell’Inter si è appena aperto: Sì o No al Barcellona? Lui è legatissimo all’Inter, ma ci sono almeno quattro ragioni che possono spingerlo a votare per il Sì. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Referendum Futuro, perché Bastoni può votare Sì al Barcellona: maxi plusvalenza Inter

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