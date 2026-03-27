La Dole Rimini si prepara per la 33ª giornata di campionato con una trasferta a Roseto, in un fine settimana che vede la squadra impegnata lontano dal proprio impianto di casa. Il match si svolge al PalaMaggetti, struttura che quattro anni fa fu teatro di una partita importante nel percorso di promozione in Serie A2 dei biancorossi. La squadra affronta la sfida in un clima di emergenza.

Altro weekend lontano dal Flaminio per la Dole Rimini, attesa per la 33esima giornata della serie A2: biancorossi in campo senza americani e con il dubbio Leardini Altro weekend lontano dal Flaminio per la Dole Rimini, attesa per la 33° giornata in quel PalaMaggetti che, quattro anni fa, ha rappresentato una delle tappe principali nel cammino per la promozione in Serie A2 dei biancorossi. Ad attendere la banda di coach Dell’Agnello, domenica 29 marzo alle 18, è la Liofilchem Roseto. La formazione abruzzese guidata da coach Alessandro Finelli, richiamato dalla società dopo aver iniziato l’annata sportiva sulla panchina rosetana per poi essere sostituito da Nando Francani e Giovanni Bassi, ha più volte cambiato assetto nell’arco della stagione, arrivando a schierare addirittura 17 giocatori tra senior e under. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - Basket, non c'è tempo per rifiatare in casa Dole: trasferta a Roseto in un clima di emergenza

Articoli correlati

Basket, la Dole va in cerca della settima vittoria consecutiva: trasferta al palaRuffini di TorinoIl 2026 della Dole Rimini si apre lontano da casa, più precisamente a 451 km di distanza dal Flaminio.

Basket, dopo tre ko consecutivi la Dole Rimini vuole invertire la rotta nella trasferta di Ruvo di PugliaIl team di coach Dell’Agnello, che vedrà l’esordio di Stefano Saccoccia, è atteso da una delle trasferte più lunghe della stagione La Dole Rimini...

Una raccolta di contenuti su Basket non c'è tempo per rifiatare in...

Discussioni sull' argomento Basket, Matiasic punta ancora a Roma: in corso trattative per il Palaeur; Iellini e il Maso, memorie di grandi ex: Olimpia è nostalgia; L’Avellino Basket cade a Forlì, si ferma la striscia vincente dei lupi; Mercoledì per l’Estra Pistoia Basket c’è il derby contro la Libertas Livorno.

Basket, Roma in A1 e Nba Europe. Il piano di Doncic & Co: c'è pure l'impiantoLa Roma del basket di nuovo in Seria A1 e nella nascente Nba Europe. Dagli Stati Uniti rimbalzano nuovi dettagli. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello sport c'è un precontratto per l’acquisto ... iltempo.it

Basket: in serie C sabato la Virtus Trapani riceverà il Cus Catania #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook

Basket, la Virtus Cagliari attende Livorno x.com