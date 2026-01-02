Basket la Dole va in cerca della settima vittoria consecutiva | trasferta al palaRuffini di Torino

La Dole Rimini affronta una trasferta importante al palaRuffini di Torino, cercando di ottenere la settima vittoria consecutiva. La partita rappresenta un momento chiave per la squadra, che continua il suo cammino nel campionato 2026, lontano dal proprio impianto di casa. La sfida si svolge a circa 451 km dal Flaminio, evidenziando l’impegno e la determinazione della squadra nel proseguire la propria serie positiva.

Il 2026 della Dole Rimini si apre lontano da casa, più precisamente a 451 km di distanza dal Flaminio. Sarà infatti al Pala “Gianni Asti” di Torino che, domenica 4 gennaio alle ore 18, andrà in scena la sfida contro la Reale Mutua Torino.La squadra piemontese guidata da coach Paolo Moretti ha. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

