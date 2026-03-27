Basket Milano vince il derby in Eurolega | battuta la Virtus Bologna
Milano ha vinto il derby di Eurolega di basket contro la Virtus Bologna, con un margine di 16 punti. La squadra lombarda ha ottenuto la vittoria nel match, mantenendo vive le speranze di qualificazione alla competizione europea. La partita si è disputata tra le due formazioni e si è conclusa con il successo di Milano.
Va a Milano il derby di Eurolega nel basket: i lombardi sono riusciti a superare la Virtus Bologna con 16 punti di distacco L’Emporio Armani Milano non poteva sbagliare e non ha sbagliato per credere ancora nella qualificazione in Eurolega. I Play-In restano lontani, forse lontanissimi, ma i lombardi sono riusciti a dare una sterzata al loro percorso, stavolta senza crollare nel finale. La sensazione è che i valori tecnici siano elevati, ma non sempre siano supportati da continuità nel corso della stessa partita, soprattutto nell’ultimo quarto. Oggi, però, è arrivata una convincente vittoria con il risultato di 103-87, un margine di 16 punti che ha mostrato la differenza tra i valori in campo. 🔗 Leggi su Sportface.it
Articoli correlati
Leggi anche: LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: si alza la palla a due alla Virtus Arena per il derby tricolore europeo
Leggi anche: Basket, la Virtus Bologna vince il derby di Eurolega. Morgan ed Alston Jr. piegano l’Olimpia
Aggiornamenti e notizie su Virtus Bologna
Temi più discussi: Milano-Sassari alle 16 e Reggio-Virtus alle 19.30; Eurolega: l'EA7 Emporio Armani Milano conquista il derby contro la Virtus Bologna (103-87); Milano si prende il derby e tiene viva la speranza: Virtus battuta 103-87; Basket, Milano fa suo il derby di Eurolega. L’Olimpia domina contro la Virtus Bologna.
Basket, Milano fa suo il derby di Eurolega. L’Olimpia domina contro la Virtus BolognaL'Olimpia Milano vince il derby italiano in Eurolega e prova a darsi ancora una speranza di raggiungere il Play-In. La squadra di Poeta domina al Forum e ... oasport.it
LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 103-85, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: l’EA7 domina nel derby, LeDay inafferrabileCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Per questa DIRETTA LIVE è tutto, nell'attesa che domani si comprenda meglio quanto questa vittoria sarà per ... oasport.it
EUROLEGA (R34) - In una sorta di amichevole estiva l'Olimpia Milano batte la Virtus Bologna trascinata da LeDay ed Ellis. facebook
3Q: EA7 Emporio Armani Milano-Virtus Bologna 79-66 Diouf 14, Alston Jr. 10, Niang 9 x.com