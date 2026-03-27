Basket Milano vince il derby in Eurolega | battuta la Virtus Bologna

Milano ha vinto il derby di Eurolega di basket contro la Virtus Bologna, con un margine di 16 punti. La squadra lombarda ha ottenuto la vittoria nel match, mantenendo vive le speranze di qualificazione alla competizione europea. La partita si è disputata tra le due formazioni e si è conclusa con il successo di Milano.