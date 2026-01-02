LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano Eurolega basket 2026 in DIRETTA | si alza la palla a due alla Virtus Arena per il derby tricolore europeo

Segui in tempo reale la diretta di Virtus Bologna-Olimpia Milano, match valido per l'Eurolega 2026. La palla a due si alza alla Virtus Arena, dando il via a un importante derby italiano nel massimo torneo continentale di basket. Restate aggiornati per tutte le novità e le azioni salienti di questa sfida tra due delle principali formazioni europee.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si alza la palla a due. Buon divertimento a tutti! Questi gli Starting five scelti dai due coach: Pajola Morgan S. Niang Alston kJr. Akele (Virtus Bologna); Ellis A. Brooks LeDay Shields Booker (Olimpia Milano) 20:25 Virtus Bologna e Olimpia Milano che hanno già completato il riscaldamento, con la palla a due che verrà alzata tra circa cinque minuti nella splendida cornice della Virtus Arena completamente sold-out. 20:22 Queste invece le parole di ‘Peppe’ Poeta tramite il portale della squadra milanese: “ Bologna sul proprio campo viaggia con un ritmo da primi posti in classifica: con il fattore campo e una forte identità difensiva ha costruito il proprio record. 🔗 Leggi su Oasport.it

