Basket la Virtus Bologna vince il derby di Eurolega Morgan ed Alston Jr piegano l’Olimpia

La Virtus Bologna si impone nel derby di Eurolega, superando l'Olimpia Milano con il punteggio di 97-85. Nonostante le assenze di Edwards, Smailagic e Diouf, la squadra di Ivanovic ha dimostrato solidità e determinazione, raggiungendo l’avversario in classifica con un record di 9-10. Una vittoria importante per entrambe le squadre in una fase cruciale della competizione.

La Virtus Bologna vince il derby italiano in Eurolega. Nonostante le pesantissime assenze (Edwards, Smailagic e Diouf), la squadra di Ivanovic vive una notte strepitosa e piega l’Olimpia Milano per 97-85, agganciandola in classifica (entrambe con un record di 9-10). Milano domina il primo quarto, ma poi Bologna si scatena e tira fuori il cuore ed il carattere sempre mostrato nelle partite europee casalinghe. Una vittoria davvero importante per la Virtus, mentre per l’Olimpia si apre la crisi, la prima dell’era Poeta, con la terza sconfitta consecutiva in Eurolega. I protagonisti principali in casa Virtus sono Matt Morgan e Derrick Alston Jr, che mettono a referto rispettivamente 22 e 20 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket, la Virtus Bologna vince il derby di Eurolega. Morgan ed Alston Jr. piegano l’Olimpia Leggi anche: LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 97-85, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: le V-nere si aggiudicano il derby tricolore, Morgan e Alston Jr. protagonisti Leggi anche: LIVE Virtus Bologna-Dubai 10-9, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: Alston Jr. subito protagonista, sorpasso bolognese a metà primo quarto Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Eurolega, cuore Virtus fino alla fine, ma vince l’Olympiacos 97-94; Eurolega: la rimonta della Virtus Bologna si spegne nel finale, vince l’Olympiacos Pireo (94-97); Trieste non sorpassa mai Bologna: la Virtus vince e torna prima; Virtus Bologna immensa, ma vince l'Olympiacos con Dorsey-Fournier. | Miracolo Virtus Bologna in totale emergenza: vince senza centri ed Edwards contro Milano in eurolega - Nebo riceve segna con fallo e mette il libero, Akele risponde alla grande due volte, l'ultima con il rovesciato, Nebo non si marca penetra e segna, Akele fa ... pianetabasket.com

Virtus Bologna-Olimpia Milano 97-85, Derrick Alston Junior e Matt Morgan trascinano un'eroica V era: brutto stop per le Scarpette Rosse - 85 nonostante le assenze di Carsen Edwards e praticamente di tutto il reparto lunghi. eurosport.it

LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 97-85, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: le V-nere si aggiudicano il derby tricolore, Morgan e Alston Jr. protagonisti - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:34 Termina qui la nostra diretta Live per questa sera. oasport.it

