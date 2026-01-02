LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano Eurolega basket 2026 in DIRETTA | il derby italiano può dare un’impronta alla stagione

Benvenuti alla diretta live di Virtus Bologna-Olimpia Milano, partita valida per l'Eurolega 2026. Seguiremo in tempo reale gli sviluppi di questo confronto tra due tra le principali squadre italiane, con aggiornamenti costanti sul punteggio e le azioni salienti. Restate con noi per aggiornamenti precisi e obiettivi su questa sfida, che potrebbe influenzare l'andamento della stagione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Virtus Bologna-Olimpia Milano, Eurolega basket 2026. Va in scena il primo derby tricolore europeo, diciannovesima giornata della regular season 2025-2026 e ultimo turno del girone di andata. Le V-nere vogliono riscattare il ko casalingo di venerdì scorso contro l’Olympiacos Pireo (9-497) nonostante una rimonta nel quarto conclusivo dopo essere scivolate addirittura a -20, con i bolognesi attualmente in tredicesima posizione con un record di 8-10. Coach Dusko Ivanovic dovrà fare a meno di Carsen Edwards infortunatosi proprio contro gli ateniesi, ma potrà contare su Matt Morgan e su Luca Vildoza spesso decisivi nelle precedenti uscite continentali. 🔗 Leggi su Oasport.it

