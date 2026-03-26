LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna Eurolega basket 2026 in DIRETTA | derby italiano di medio-bassa classifica

Alle ore 20:45 si gioca il 34° turno di Eurolega 2025-2026, con la partita tra Olimpia Milano e Virtus Bologna. È il secondo derby italiano della stagione e si svolge in una fase di classifica di medio-bassa posizione per entrambe le squadre. La partita viene trasmessa in diretta, con aggiornamenti continui sull’andamento del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di 34° turno di Eurolega 2025-2026 che darà vita al secondo derby italiano della stagione. Olimpia EA7 Emporio Armani Milano e Virtus Bologna daranno vita a un confronto che, stante lo stato della stagione, ha differenti implicazioni con cinque partite ancora da giocare in questa stagione regolare, l’attuale compresa. La squadra di Peppe Poeta è tecnicamente ancora in corsa per i play-in, ma con tre vittorie di ritardo dalla zona di qualificazione è estremamente complicato sperare. Nei fatti, più di un calcolo mostra come le vere chance di arrivare alla postseason siano ridotte al 10%, o meglio ai miracoli. 🔗 Leggi su Oasport.it

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