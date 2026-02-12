Questa sera alle 18.30, Virtus Bologna scende in campo contro l’Efes nella partita di EuroLeague. La squadra di Dusko Ivanovic ha annunciato i 12 convocati per la sfida, che si preannuncia molto combattuta. I tifosi aspettano di vedere se i bolognesi riusciranno a portare a casa una vittoria importante in trasferta.

Virtus in campo così alle 18.30 contro l’Efes?? pic.twitter.comfnBlaxEuiw Nel contesto della EuroLeague, la Virtus Bologna è pronta a disputare una trasferta decisiva contro l’Anadolu Efes Istanbul. L’incontro è previsto per le ore 18:30 e rappresenta un banco di prova importante per la gestione della rosa da parte di Dusko Ivanovic. In questa cornice, la squadra parte con una disponibilità definita di giocatori e con l’obiettivo di mantenere equilibrio tra solidità difensiva e dinamismo offensivo, elementi chiave in gare di livello internazionale. La sfida si svolge in trasferta, in una cornice che vede la formazione italiana affrontare una compagine con esperienza europea consolidata. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Efes-Virtus Bologna: la lista dei 12 convocati di Dusko Ivanovic

La partita tra Anadolu Efes e Virtus Bologna si sta appena accendendo, e già si sente l’adrenalina in campo.

Questa sera la Virtus Bologna affronta l’Anadolu Efes in trasferta a Istanbul, nella partita valida per la ventottesima giornata di Eurolega.

