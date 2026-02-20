Sull’asse Roma-Torino | la Juventus blocca Celik a parametro zero

La Juventus ha deciso di bloccare l’arrivo di Celik, senza pagare alcuna cifra per il trasferimento. La scelta si è resa possibile grazie a un accordo con il giocatore, che avrebbe potuto firmare con un’altra squadra a parametro zero. La società bianconera punta a rinforzare la difesa senza investimenti immediati, anticipando le mosse di mercato. La trattativa ha coinvolto anche i rappresentanti del calciatore, che hanno confermato l’intesa.

Il mercato della Juventus per la stagione 202627 entra prepotentemente nel vivo con un'operazione d'anticipo che profuma di colpo strategico. Secondo le indiscrezioni rilanciate da La Stampa, il sodalizio bianconero sarebbe ormai prossimo a definire l'ingaggio di Zeki Celik, pilastro difensivo della Roma in scadenza di contratto. Il calciatore turco, classe 1997, essendo entrato nel semestre conclusivo del suo legame con il club capitolino, ha esercitato la facoltà di negoziare liberamente il proprio futuro. In questo scenario, la dirigenza sabauda avrebbe bruciato la concorrenza, portandosi in pole position per assicurarsi le prestazioni del laterale a partire dal prossimo 1° luglio, senza dover corrispondere alcun indennizzo per il cartellino.