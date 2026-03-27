Basciano revocato il braccialetto | decisiva la scelta di Codegoni di trasferirsi a 300 metri dall'ex

Il giudice ha deciso di revocare il braccialetto elettronico a Basciano dopo che Sophie Codegoni ha scelto di trasferirsi a circa 300 metri dall’ex compagno. La decisione si basa sul fatto che questa scelta modifica le condizioni che avevano portato all’applicazione della misura di sorveglianza. La revoca è stata comunicata in seguito alla valutazione delle nuove circostanze.

Il giudice revoca il braccialetto elettronico a Basciano: la scelta di Sophie Codegoni di abitare vicino all’ex compagno cambia le condizioni che avevano giustificato l’applicazione della misura. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: A Basciano negata la rimozione del braccialetto: tra i motivi un tatuaggio per Codegoni coperto con un mitra Accusato di stalking da Sophie Codegoni: Alessandro Basciano rischia il processoMilano, 10 febbraio 2026 – A più di un anno dall’arresto lampo del novembre del 2024, la Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per il... Tutti gli aggiornamenti su Basciano revocato il braccialetto... Argomenti discussi: Alessandro Basciano, resta il braccialetto elettronico: tra i motivi anche un tatuaggio. Basciano, revocato il braccialetto: decisiva la scelta di Codegoni di trasferirsi a 300 metri dall’exIl giudice revoca il braccialetto elettronico a Basciano: la scelta di Sophie Codegoni di abitare vicino all’ex compagno cambia le condizioni che avevano ... fanpage.it Alessandro Basciano, resta il braccialetto elettronico: tra i motivi anche un tatuaggioResta in vigore la misura cautelare per Alessandro Basciano. Il GIP del Tribunale di Milano ha infatti respinto la richiesta di revoca del braccialetto elettronico, confermando anche il divieto di avv ... comingsoon.it