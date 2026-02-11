A Basciano negata la rimozione del braccialetto | tra i motivi un tatuaggio per Codegoni coperto con un mitra
La richiesta di togliere il braccialetto elettronico ad Alessandro Basciano è stata respinta dal giudice a Milano. L’ordinanza spiega che uno dei motivi principali riguarda un tatuaggio coperto con un mitra, motivo che ha portato alla decisione di mantenere il dispositivo di sorveglianza. Fanpage.it ha potuto consultare il documento ufficiale.
Fanpage.it ha visionato l'ordinanza del GIP di Milano che nega la rimozione del braccialetto elettronico ad Alessandro Basciano. Tra i motivi, spicca la scelta del dj di coprire un tatuaggio con il nome "Sophie" con un mitra nero. La difesa: "Era una pura scelta estetica. Lei ha un tatuaggio simile".🔗 Leggi su Fanpage.it
