Lo zaffiro stellato viola più grande al mondo è in vendita | ecco quanto vale

È in vendita in Sri Lanka uno zaffiro stellato viola di 3.563 carati, riconosciuto come il più grande al mondo di questo tipo. Questa pietra preziosa rappresenta un esempio raro di mineralogia e valore nel settore dei gioielli. La sua dimensione e caratteristiche uniche attirano l’attenzione di collezionisti e appassionati di gemme rare, offrendo un’opportunità esclusiva nel mercato dei diamanti e delle pietre preziose.

Uno zaffiro stellato viola da 3.563 carati, considerato il più grande del suo genere, è in vendita in Sri Lanka. La gemma, nota come Star of Pure Land, ha un valore stimato tra 300 e 400 milioni di dollari.

