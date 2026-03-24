Sabato 28 marzo, anche la Camera dei Deputati parteciperà a Earth Hour 2026, un evento internazionale che coinvolge molte città nel mondo. Durante questa iniziativa, le luci di Montecitorio saranno spente per sensibilizzare sui cambiamenti climatici. La partecipazione si inserisce in un'azione collettiva volta ad attirare l’attenzione sui temi ambientali a livello globale.

ROMA - La Camera dei Deputati aderisce all’iniziativa Earth Hour 2026, evento globale sui temi dei cambiamenti climatici, previsto per sabato 28 marzo. Pertanto, vengono spente le luci delle due facciate di Palazzo Montecitorio nella serata di sabato 28, per un’ora, dalle 20.30 alle 21.30. La Giornata Mondiale della Terra (Earth Day) è la più grande manifestazione ambientale del pianeta, celebrata ogni anno per promuovere la salvaguardia dell'ambiente e la sostenibilità. Coinvolge circa un miliardo di persone in azioni concrete contro l'inquinamento, il cambiamento climatico e per la tutela della biodiversità. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Earth Hour, sabato 28 marzo saranno spente le luci di Montecitorio

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