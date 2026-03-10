Luci spente nelle città italiane | data e ora dell’Earth hour

Il 28 marzo alle 20:30, molte città italiane spegneranno le luci per un’ora, partecipando all’Earth Hour, l’iniziativa globale promossa dal Wwf. Durante questa ora di buio, le città si fermeranno per sensibilizzare sulla crisi climatica e sulla tutela dell’ambiente. L’evento coinvolge numerose metropoli e centri urbani italiani, unendosi a un movimento internazionale che invita a riflettere sull’importanza di proteggere il pianeta.

Un’ora di buio per accendere l’attenzione sulla crisi climatica. Il prossimo 28 marzo alle 20:30 torna Earth Hour – L’Ora della Terra, la grande mobilitazione globale per il clima e la natura promossa dal Wwf. In migliaia di città del mondo, cittadini, istituzioni, imprese e monumenti simbolo spegneranno le luci per sessanta minuti, in un gesto semplice ma dal forte valore simbolico: ricordare l’urgenza di proteggere il Pianeta e affrontare la crisi ambientale. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di coinvolgere quante più persone possibili in un’azione collettiva capace di attirare l’attenzione sull’emergenza climatica. Spegnere le luci diventa così un messaggio visibile e condiviso, un invito a riflettere sul futuro della Terra e sulla necessità di cambiare abitudini, modelli di consumo e politiche ambientali. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: Luci spente nel mondo per "L'ora della terra". Anche l'Italia aderisce

