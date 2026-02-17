Bao Publishing presenta Il suo odore dopo la pioggia di José Luis Munuera

Bao Publishing annuncia l’uscita di Il suo odore dopo la pioggia di José Luis Munuera, che ha scelto di adattare il romanzo di Cédric Sapin-Defour dopo il grande successo in Italia di Salani. Munuera ha deciso di lavorare su questa storia perché il libro ha catturato l’attenzione di molti lettori e ha generato un forte interesse tra gli appassionati di fumetti. La nuova versione arriverà nelle librerie tra poche settimane, portando con sé un’interpretazione visiva molto personale.

Il fumettista spagnolo José Luis Munuera adatta ‘Il suo odore dopo la pioggia’, il romanzo di Cédric Sapin-Defour portato in Italia da Salani, che è stato un vero e proprio caso editoriale. La storia di Cédric e del suo cane, un bovaro del bernese di nome Ubac, ha conquistato non solo la Francia ma anche l’Italia, con più di 35.000 copie vendute. Merito di una storia d’amore, quella tra un uomo e il proprio cane, che riesce a toccare le corde più profonde di ciascuno di noi con una delicatezza inusitata. E per raccontare una storia come questa, il fumettista José Luis Munuera ha attinto alle emozioni più pure che solo il linguaggio del fumetto può regalare. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Bao Publishing presenta Il suo odore dopo la pioggia di José Luis Munuera Grazie a BAO Publishing è in uscita il manga Quello che la pioggia non dice Sta per arrivare in libreria e fumetteria il nuovo manga Bao Publishing presenta FRONTIER di Guillaume Singelin per la collana Cherry Bomb Questa presentazione di FRONTIER di Guillaume Singelin, pubblicata da Bao Publishing nella collana Cherry Bomb, offre un’analisi delle sfide umane nel contesto della colonizzazione spaziale. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Bao publishing presenta: Il suo odore dopo la pioggia; Preview #124; Bao Publishing – Le uscite dal 16 al 22 febbraio 2026; Bao publishing presenta: Hilda e Twig – il risveglio dell’uomo ghiaccio. Bao publishing presenta: Hilda e Twig – il risveglio dell’uomo ghiaccioBAO Publishing è lieta di annunciare l’uscita di Hilda e Twig – Il risveglio dell’uomo ghiaccio, il nuovo volume della serie Hilda di Luke Pearson. Hilda e la sua nuova amica, la gigantessa Burku, gio ... lospaziobianco.it Bao publishing presenta: Hilda e Twig - il risveglio dell'uomo ghiaccio #Notizie #BaBao #BaoPublishing #LukePearson lospaziobianco.it/bao-publishing… x.com Siccome il nostro progetto di edizione prevede una carta diversa da quella dell'edizione originale, qualche giorno fa il nostro team grafico è andato ad assistere all'avviamento della stampa di SYBILLINE (https://baopublishing.it/prodotti/sybilline/), il bellissimo f facebook