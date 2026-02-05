Sta per arrivare in libreria e fumetteria il nuovo manga

Sta per arrivare in tutte le librerie e fumetterie, un nuovissimo manga che appassionerà tutti gli appassionati e non solo. Ecco il comunicato stampa: BAO Publishing è lieta di annunciare un nuovo titolo della linea Aiken, il manga di BAO: Quello che la pioggia non dice vol. 1 di Izumi Okaya. Quello che la pioggia non dice -©Bao Publishing Ame è una giovane donna che vive sola, ha un lavoro e normali interazioni sociali, ma non cerca e non desidera l’amore. Attorno a lei si muove un cast variegato che interagisce con la sua quieta routine, interrogandosi sul perché Ame sembri così diversa da tutti gli altri e, allora, su quale sia il significato profondo di avere una relazione e prendersene cura. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Grazie a BAO Publishing è in uscita il manga Quello che la pioggia non dice

