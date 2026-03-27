Dal 27 marzo al 2 agosto 2026, presso Palazzo Fava, sarà possibile visitare la mostra Banksy Archive 01 – The School of Bristol (1983-2005). L’esposizione presenta una ricostruzione dettagliata delle origini e dell’evoluzione artistica di Banksy, collocando le sue opere nel contesto culturale e artistico in cui sono state create. La mostra si concentra sugli anni di formazione dell’artista, fornendo un’analisi approfondita del suo percorso.

A Palazzo Fava dal 27 marzo al 2 agosto 2026, la mostra propone un’approfondita ricostruzione delle origini e dello sviluppo dell’immaginario di Banksy, inserendolo nel contesto culturale e artistico in cui si è formato. Articolato in trentadue sezioni, il progetto espositivo ricostruisce e inquadra l'opera di Banksy all'interno del suo specifico contesto generativo, evidenziando il ruolo della cosiddetta “Scuola di Bristol”: un nucleo di artisti e protagonisti della scena locale – tra cui Robert Del Naja, Tom “Inkie” Bingle, Felix “Flx” Braun, Kyron “Soker” Thomas e Nick Walker – che hanno contribuito a definire il linguaggio e l’ambiente creativo da cui sono scaturite opere iconiche come Balloon Girl e Flower Thrower. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

© Bolognatoday.it - Banksy Archive 01 – The School of Bristol (1983-2005)

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