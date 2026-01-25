L’eventuale partenza di Thuram dall’Inter in estate solleva molteplici interrogativi. Tra le richieste di club inglesi e l’interesse verso i giovani talenti, il futuro dell’attaccante francese si inserisce in un quadro di mercato articolato. La società nerazzurra valuta attentamente le opportunità di una plusvalenza significativa, mantenendo comunque un occhio attento alle esigenze tecniche della squadra.

Inter News 24 Thuram: il futuro dell’attaccante francese è al centro di un complesso intrigo di mercato, con i nerazzurri che pensano ad una maxi-plusvalenza. Il reparto offensivo della Beneamata attraversa un momento di profonda riflessione tattica e societaria. L’attuale guida tecnica, affidata a Cristian Chivu — carismatico ex difensore romeno e protagonista dello storico Triplete, oggi condottiero dei meneghini — può finalmente contare su alternative di assoluto valore che stanno rimescolando le gerarchie interne. L’ascesa di Esposito e Bonny: nuove gerarchie per Chivu. La crescita esponenziale di Pio Esposito, centravanti fisico dotato di un innato fiuto del gol, e di Ange-Yoan Bonny, attaccante dinamico capace di spaccare le partite con la sua prepotenza atletica, ha garantito ai nerazzurri una rotazione costante senza cali di rendimento. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Thuram lascia l’Inter in estate? Le sirene inglesi e il boom dei giovani

Milan, sirene inglesi: l’Aston Villa piomba su Loftus-CheekL’interesse dell’Aston Villa per Ruben Loftus-Cheek apre nuovi scenari sul suo futuro a Milano.

Mercato Cagliari: Caprile lascerà il club in estate? Scattano le sirene attorno al portiere, ecco dove potrebbe trasferirsiLe voci di mercato coinvolgono il portiere del Cagliari, Caprile, che potrebbe lasciare il club durante la prossima sessione estiva.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Inter-Arsenal 1-3, pagelle: Sucic lascia il segno, Thuram no. Saka incanta; Thuram punito dal Giudice Sportivo: il motivo dell'ammenda all'attaccante dell'Inter; Inter: Lautaro-Thuram per fare l'impresa contro il colosso Arsenal, dubbio a centrocampo; Dalla PiLa di Udine alla ThuLa con l'Arsenal, qual è la coppia migliore per Chivu? VOTA il sondaggio.

Inter, Thuram può salutare a giugno? I motivi del possibile addioL'analisi sull'impatto a bilancio dell'attaccante francese da parte di Calciomercato.com ... msn.com

In casa Inter è scattato l’allarme Thuram: il piano di ChivuThuram ecco che scatta l'allarme in casa Inter: la decisione di Chivu in vista di Pisa e Dortmund in Champions ... calciomercato.it

Juan Jesus rinvia e si lascia... un po' andare con la coordinazione Scontro duro e Thuram molto dolorante #fblifestyle - facebook.com facebook

#Juventus che parte timida contro il #Benfica e suscita mugugni dallo Stadium, tanto che #Spalletti discute pure con un tifoso. Nel 2T però i invertono il trend e in 11’ trovano l’uno-due definitivo firmato #Thuram e #Mckennie. Vittoria FONDAMENTALE c x.com