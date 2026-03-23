T ra le tendenze moda più chic della Primavera-Estate 2026, una in perticolare è perfetta per il cambio armadio imminente. E’ il grande ritorno di una tattilità profonda ideale per le settimane di transizione, dove il suede emerge come protagonista di un’eleganza che privilegia la sostanza al clamore. Un dettaglio materico fondamentale, che si esprime al meglio nei valori neutri della palette minerale. Abbandonando le superfici riflettenti, per abbracciare una polverosità inedita e sofisticata. Come ci vestiremo nella Primavera Estate 2026: le ispirazioni moda che definiscono la prossima stagione X In questo scenario che attinge ai pigmenti della terra (dal sabbia alle nuance golose come caramello e cannella, fino alla densità del dark brown) l’accessorio femminile assorbe la luce con grazia. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dimenticate le superfici riflettenti e il minimalismo freddo. La tendenza che domina il guardaroba della Primavera Estate 2026 ha una sola parola d'ordine: tattilità

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