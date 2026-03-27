Bambine spinte a comprare prodotti antirughe dalle influencer Antitrust avvia istruttoria su Sephora e Benefit

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato due procedure istruttorie contro Benefit Cosmetics LLC, Sephora Italia Srl, LVMH Profumi e Cosmetici Italia Srl. Le indagini riguardano campagne pubblicitarie con micro-influencer che promuovono prodotti di skincare e makeup rivolti ai minori, con l’obiettivo di incentivarne l’acquisto. La verifica si concentra sulla presenza di contenuti rivolti a bambini e ragazzi.

L'Antitrust ha avviato due istruttorie nei confronti di Benefit Cosmetics LLC, Sephora Italia Srl, LVMH Profumi e Cosmetici Italia Srl per aver incentivato l'acquisto di prodotti di skincare e make-up tra i minori, indirizzando campagne pubblicitarie con micro-influencer proprio a bambini e ragazzi. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati L’Antitrust avvia istruttoria su buoni pasto EdenredL’ Autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti di Edenred per un presunto abuso di posizione dominante... Edenred, Antitrust avvia istruttoria su buoni pasto(Adnkronos) – L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti di Edenred per un presunto abuso di...