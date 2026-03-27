Un gruppo di ricercatori ha registrato per la prima volta in video un comportamento insolito delle balene nel Mar dei Caraibi. Si vede un gruppo di femmine di capodoglio che si dispone in modo da formare una barriera intorno a una compagna durante il parto, con l’obiettivo di proteggere il cucciolo appena nato. Le immagini mostrano chiaramente questa formazione di protezione tra i mammiferi marini.

Un gruppo di ricercatori ha immortalato per la prima volta in video un comportamento straordinario delle balene: un gruppo di femmine di capodoglio che formano un muro protettivo attorno a una compagna durante il parto per proteggere il cucciolo appena nato. Le immagini, riprese con un drone, stanno facendo il giro del mondo e offrono uno sguardo raro su uno dei momenti più intimi e vulnerabili della vita di questi giganti marini. Il video mostra le balene adulte posizionarsi strategicamente intorno alla madre e al neonato, creando una barriera fisica contro potenziali predatori. Questo comportamento collaborativo evidenzia l’intelligenza sociale e i legami profondi che caratterizzano le comunità di capodogli, animali noti per la loro complessa struttura sociale matriarcale. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Balene fanno muro per proteggere la nascita di un cucciolo nel Mar dei Caraibi: le immagini sono straordinarie

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