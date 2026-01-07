Gli Stati Uniti hanno sequestrato una seconda petroliera nel Mar dei Caraibi, questa volta con a bordo greggio venezuelano. L'operazione segue il sequestro di un'altra nave nell'Atlantico. Questi interventi rientrano nelle misure adottate per limitare le esportazioni di petrolio venezuelano, influenzando il mercato energetico e le relazioni internazionali.

Sequestrata dagli Stati Uniti una seconda petroliera che trasportava greggio venezuelano. L'operazione è stata messa a segno nel Mar dei Caraibi. In acque internazionali, come il sequestro della petroliera russa Marinera effettuato questa mattina nell'Oceano Atlantico, a 124 miglia dalle coste dell'Islanda. Anche questa nave, che ora si sta dirigendo verso la Scozia, ha le cisterne piene di petrolio proveniente dal Venezuela. "La motonave Sophia stava conducendo attività illecite nel Mar dei Caraibi. La Guardia Costiera la sta scortando negli Stati Uniti", ha confermato sul social network X il Comando Meridionale Usa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Dopo la petroliera nell'Atlantico, gli ne sequestrano un'altra nel Mar dei Caraibi

