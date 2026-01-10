Gli Stati Uniti hanno abbordato e sequestrato la petroliera Olina nel Mar dei Caraibi

Gli Stati Uniti hanno sequestrato la petroliera Olina nel Mar dei Caraibi, portando a cinque il numero di navi abbordate nelle ultime settimane. Questa azione fa parte di un più ampio sforzo di Washington per limitare le esportazioni di petrolio venezuelano, nel contesto delle recenti tensioni e delle misure adottate per influenzare il settore energetico nella regione.

Gli Stati Uniti hanno sequestrato la petroliera Olina, nei Caraibi. Si tratta della quinta nave abbordata nelle ultime settimane, mentre Washington sta intensificando gli sforzi per frenare le esportazioni di petrolio venezuelano. L’imbarcazione, che secondo il database pubblico di spedizioni Equasis batteva falsamente bandiera di Timor Est, proveniva dal Venezuela. Gli Stati Uniti avevano imposto sanzioni all’Olina già nel gennaio dello scorso anno, quando aveva ancora il nome di Minerva M. L’amministrazione Trump, infatti, riteneva facesse parte della cosiddetta flotta ombra di imbarcazioni che navigano aggirando i controlli e sfidando le leggi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Gli Stati Uniti hanno abbordato e sequestrato la petroliera Olina nel Mar dei Caraibi Leggi anche: Stati Uniti sequestrano la petroliera Olina nel Mar dei Caraibi: il video dell’operazione Leggi anche: L'abbordaggio degli Stati Uniti alla petroliera russa Sophia nel Mar dei Caraibi La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Gli Stati Uniti hanno abbordato un’altra petroliera nel mar dei Caraibi; Gli Stati Uniti sequestrano la petroliera russa Marinera nell'Atlantico dopo due settimane di inseguimento; Gli Usa sequestrano la petroliera russa Marinera: «Ora è sotto la nostra custodia». Ira di Mosca, che aveva mandato la Marina a scortarla: «Illegale»; Gli Usa sequestrano una petroliera russa nell’Atlantico del nord. Gli Stati Uniti hanno abbordato un’altra petroliera nel mar dei Caraibi - Secondo fonti di Reuters la petroliera è stata sequestrata: se confermato sarebbe la quinta operazione di questo tipo ... ilpost.it

Gli Stati Uniti hanno sequestrato una petroliera della "flotta ombra" russa e una legata al Venezuela - L'imbarcazione era partita dall'Iran per raggiungere il Venezuela dove caricare il greggio, inserendosi così nella rete di trasporto di petrolio che coinvolge Russia, Iran e Venezuela nonostante le sa ... today.it

Gli Stati Uniti hanno sequestrato una petroliera russa nell’Atlantico - La guardia costiera degli Stati Uniti ha abbordato e sequestrato nell’oceano Atlantico la petroliera russa Bella 1, che inseguiva da settimane, dopo che la Russia aveva mandato in suo soccorso un sott ... ilpost.it

Venezuela, la petroliera Olina abbordata dai Marines ai Caraibi

Negli Stati Uniti le nuove Dietary Guidelines riabilitano burro e latticini. Più che una svolta nutrizionale, raccontano come nascono le regole del mangiare sano, chi le scrive davvero e perché anche la dieta segue il tempo in cui viene pensata. @Panna975 x.com

Marco Camisani Calzolari. . Polymarket: quando scommettere su tutto diventa una dipendenza Qui negli Stati Uniti Polymarket sta cambiando il modo in cui molte persone vivono le notizie. Non le seguono più soltanto. Le giocano. Polymarket prende un event - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.