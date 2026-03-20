Su Sky e NOW debutta il quarto episodio di Avvocato Ligas, il legal drama con Luca Argentero e Valerio Aprea. La serie segue le vicende di un avvocato che affronta casi complessi, coinvolgendo il pubblico in storie di giustizia e conflitti legali. La trama si sviluppa attraverso le vicende professionali e personali dei protagonisti, mantenendo alta l’attenzione sugli intrecci narrativi.

Il quarto episodio di Avvocato Ligas arriva su Sky e NOW trama, cast e anticipazioni del legal drama con Luca Argentero. Un nuovo controverso cliente (un conduttore radiofonico dai toni populisti piuttosto incline a mettersi nei guai, interpretato da un grande Valerio Aprea), drammi sentimentali e un compleanno – quello della figlia - da non dimenticare: Ligas ha tutto sotto controllo. o quasi, nel nuovo episodio di AVVOCATO LIGAS, il legal. su Digital-News.it Il quarto episodio di Avvocato Ligas arriva su Sky e NOW trama, cast e anticipazioni del legal drama con Luca Argentero.. Un nuovo controverso cliente (un conduttore radiofonico dai... 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Avvocato Ligas, quarto episodio su Sky e NOW con Luca Argentero e Valerio Aprea

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Tutto quello che riguarda Avvocato Ligas

Temi più discussi: Avvocato Ligas, le clip del quarto episodio: accanto a Luca Argentero arriva Valerio Aprea; Avvocato Ligas, stasera il terzo episodio del legal drama targato Sky; Avvocato Ligas (Sky Original): riassunto terza puntata e anticipazioni sulla quarta; Avvocato Ligas stasera su Sky e NOW: nel terzo episodio un caso (quasi) impossibile per Argentero.

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