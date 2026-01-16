Una task force per ridurre le liste d' attesa | cosa prevede il piano sperimentale dell' Asl Fg
L'Asl Foggia ha istituito una task force per affrontare il problema delle lunghe liste d'attesa. In linea con le indicazioni dell’amministrazione regionale guidata da Decaro, il gruppo di lavoro ha il compito di elaborare un piano sperimentale volto a migliorare l’efficienza dei servizi sanitari e ridurre i tempi di attesa per i pazienti. Questa iniziativa mira a potenziare l’organizzazione e la gestione delle prestazioni sanitarie sul territorio.
In.seguito alle linee introdotte dalla amministrazione regionale Decaro, l'Asl Foggia ha riunito una Task Force per stilare un planning per ridurre le liste d'attesa. Ambiti di intervento Il Piano, redatto secondo lo schema predisposto dalla Regione Puglia, si concentra sulle prestazioni di.
