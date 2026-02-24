Servizio Civile Universale Abodi | Aperto nuovo bando volontari per 65.964 posti

Il Dipartimento per le politiche giovanili ha aperto un nuovo bando di candidatura al Servizio Civile Universale, che offre 65.964 posti disponibili. La decisione deriva dalla richiesta di rafforzare l'impegno verso i giovani e promuovere attività di volontariato su tutto il territorio. Le domande si devono presentare entro il 8 aprile 2026 alle ore 14. Il bando permette ai giovani di partecipare a progetti di utilità sociale e cittadinanza attiva.

Il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale ha pubblicato oggi il nuovo il Bando annuale di candidatura al Servizio Civile Universale con scadenza il prossimo 8 aprile 2026 alle ore 14.00. Sono 65.964 i posti a bando, dei quali circa 1500 all’estero, in Europa e nei Paesi extra-UE per i quali i giovani dai 18 ai 29 anni non compiuti, italiani o stranieri regolarmente residenti, possono candidarsi online. “Oggi abbiamo aperto il Bando per oltre 65mila posti nell’ambito del Servizio Civile Universale in Italia e all’estero, pubblicato sul sito del nostro Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, il secondo più numeroso di sempre per questo istituto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

