servizio civile universale aperto nuovo bando volontari

Il Dipartimento per le politiche giovanili ha annunciato l’apertura di un nuovo bando per il servizio civile universale, motivata dall’esigenza di coinvolgere più giovani in progetti di solidarietà. La scadenza per presentare le domande è fissata per l’8 aprile 2026 alle 14.00. Centinaia di giovani possono candidarsi per dedicare un anno a iniziative sociali e ambientali. Il bando è disponibile online e richiede una semplice iscrizione.

Il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale ha pubblicato il nuovo il Bando annuale di candidatura con scadenza il prossimo 8 aprile 2026 alle ore 14.00. Sono 65.964 i posti a bando, dei quali circa 1500 all'estero, in Europa e nei Paesi extra-UE per i quali i giovani dai 18 ai 29 anni non compiuti, italiani o stranieri regolarmente residenti, possono candidarsi online. "È il secondo più numeroso di sempre per questo istituto, è motivo di orgoglio averlo fatto proprio nell'anno nel quale ne celebriamo il 25° dell'evoluzione su base volontaria, con la legge n. 64 del 6 marzo 2021", ha detto il Ministro per lo Sport e i Giovani, con delega al Servizio Civile, Andrea Abodi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Servizio civile universale 2025, via libera a 239 posti nei Vigili del Fuoco: bando in arrivo per giovani dai 18 ai 28 anniIl governo ha dato il via libera a 239 posti di servizio civile nei Vigili del Fuoco per il 2025.

Nuovo bando per il servizio civile: 392 opportunità per giovani in progetti di interesse sociale e ambientaleOggi nelle Marche si apre il nuovo bando per il servizio civile.

