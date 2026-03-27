Aviaria in Lombardia Roberta Villa | È un virus diverso da quello che ci preoccupa

In Lombardia sono stati registrati nuovi casi di aviaria, ma una giornalista e divulgatrice ha rassicurato che si tratta di un virus diverso da quello che ha causato preoccupazioni recenti. Ha precisato che non si tratta di una nuova pandemia e ha invitato alla calma, senza segnalare ulteriori rischi o misure restrittive in atto. La situazione è monitorata dalle autorità sanitarie locali.

“Tranquilli, non torno per dirvi che c’è una nuova pandemia”. Così la giornalista e divulgatrice scientifica Roberta Villa, laureata in medicina e chirurgia, esordisce in un video pubblicato sui social per fornire informazioni in merito al primo caso umano in Europa di influenza aviaria H9N2 che è stato rilevato nei giorni scorsi in Lombardia. “Il virus dell’aviaria isolato in Lombardia in questi giorni – spiega nel video – non è quello dell’aviaria H5N1 ad alta patogenicità che continua a preoccuparci perché potrebbe essere responsabile di problemi veramente grossi. Si tratta del virus H9N2, che è sempre classificato come un virus dell’influenza aviaria, ma non dovrebbe comportare forme gravi come H5N1. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Caso di influenza aviaria H9N2 in Lombardia: come si trasmette il virus dagli animali all’uomoIl virus dell'influenza aviaria sottotipo H9N2, segnalato ieri in una persona in Lombardia di ritorno da un viaggio fuori Europa, circola soprattutto... Cos’è il virus dell’aviaria di sottotipo H9N2 rilevato in Lombardia: è la prima persona in EuropaIl virus H9N2 rilevato in una persona in Lombardia di ritorno da un viaggio fuori Europea è uno dei virus dell'influenza aviaria A. Tutto quello che riguarda Roberta Villa Argomenti discussi: Aviaria in Lombardia, Roberta Villa: È un virus diverso da quello che ci preoccupa. Aviaria, Roberta Villa: Numeri in aumento, in tre mesi 31 focolai nei pollai domesticiNelle ultime ore si è tornato a parlare di aviaria. La nota virologa e ricercatrice Ilaria Capua, attraverso un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha invitato tutti quanti a non ... bergamonews.it Roberta Villa: Malattia in Congo? Dovrebbe preoccupare di più l’aviaria in AmericaLa giornalista e divulgatrice scientifica, laureata in medicina e chirurgia, spiega: Il virus diffuso fra i bovini negli Stati Uniti è vicino al salto della specie e comporta il rischio di una ... bergamonews.it