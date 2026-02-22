Questo non fatelo vedere Olimpiadi Milano Cortina il fuorionda alla Rai ed è bufera

Un video non autorizzato alla Rai ha scatenato una polemica durante le Olimpiadi Milano Cortina 2026. La registrazione, condivisa sui social, mostra momenti dietro le quinte che non dovevano essere diffusi pubblicamente. La diffusione improvvisa ha sollevato proteste tra gli organizzatori, che temono danni all’immagine della kermesse. La vicenda si è rapidamente diffusa, lasciando molti in attesa di chiarimenti ufficiali. La Rai ha già avviato le verifiche sul caso.

Si avviano alla conclusione le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Tutto è pronto all’Arena di Verona, scelta come set dell’ultima passerella che chiuderà la manifestazione. Un’edizione segnata da record, momenti carichi di emozione e performance straordinarie da parte degli atleti, capaci di catalizzare l’attenzione del pubblico internazionale. Le Olimpiadi italiane, però, sono state accompagnate anche da polemiche, fin dal primo giorno, a partire da una telecronaca molto discussa e piena di strafalcioni e gaffe. E proprio nelle ultime ore si è acceso un nuovo, clamoroso caso. La bufera è scoppiata per un fuorionda su Rai 2 all’inizio del collegamento della diretta della gara di bob a quattro. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Rai, nuovo caso alle Olimpiadi: fuorionda su Israele scatena bufera, istruttoria interna e accuse di antisemitismoDurante le Olimpiadi, un fuorionda sulla presenza di Israele ha scatenato dure polemiche e una verifica interna.

“Mai inquadrato, vergogna”. Apertura Olimpiadi Milano-Cortina, bufera sulla Rai: pubblico neroLa cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026 si è conclusa tra polemiche.

Il Gala di pattinaggio artistico di fine Olimpiadi a Milano Cortina è stato un vero spettacolo di eleganza. Senza punteggi né classifiche, le stelle del ghiaccio hanno brillato con performance mozzafiato. Da Alysa Liu, oro con il suo costume blu a effetto "bambola" - facebook.com facebook

Ultimo giorno per le Olimpiadi Milano Cortina 2026. Un bilancio per il Trentino. Alle 20.30 la cerimonia di chiusura in diretta su @Rai1 e @RaiPlay . x.com