Ancora scintille dopo il sì al bilancio | Dalla minoranza nessuna modifica

Dopo l’approvazione del bilancio, la discussione tra la maggioranza di centrosinistra e la minoranza continua a essere tesa. La minoranza ha ribadito che non ci saranno modifiche al documento approvato, mentre i rappresentanti di maggioranza si sono confrontati sul risultato finale. La seduta si è conclusa con un confronto acceso e nessun accordo tra le parti.

Dopo l'approvazione del bilancio sono ancora scintille tra la maggioranza di centrosinistra del Gruppo consiliare ' Vivi Medolla ', guidato da Marco Dondi, e la minoranza di centrodestra, che ha come sua principale esponente Lavinia Zavatti, che apre anche il fronte discarica (previsti in bilancio 900.000 euro di entrate da Aimag a rimborso del disagio ambientale, invece dei 500.000 euro finora corrisposti ndr). "Il bilancio preventivo 2026-2028 – affermano da Vivi Medolla - è stato approvato con il voto convinto e compatto di questa compagine politica, a scapito di chi paventava una spaccatura nella maggioranza". E dalle file di maggioranza si contrattacca anche sui silenzi del centrodestra per i tagli governativi al bilancio del Comune (meno 350mila euro di trasferimenti).