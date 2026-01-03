La Lega attacca Guerra | Bilancio negativo su sicurezza e gestione della città

La Lega esprime forti critiche all’amministrazione Guerra, valutando negativamente il bilancio di sicurezza e gestione della città negli ultimi anni. Secondo il partito, l’azione amministrativa non avrebbe raggiunto gli obiettivi prefissati, evidenziando problematiche sul piano sia operativo che politico. La posizione si inserisce nel quadro del confronto tra forze politiche sulla gestione pubblica e sulla tutela dei cittadini, sottolineando la necessità di un'analisi approfondita delle politiche adottate.

“Il nostro giudizio sull’azione amministrativa di questi anni è negativo, sia nel merito sia sul piano politico”. È la posizione espressa dal direttivo della Lega Parma all’indomani dell’intervista di inizio anno del sindaco Michele Guerra, che ha riacceso il confronto sullo stato della città e. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

