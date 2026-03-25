In diverse città italiane, circa seicento persone hanno partecipato a manifestazioni contro la guerra, manifestando contro il riarmo e le operazioni militari in Medio Oriente. I partecipanti hanno espresso preoccupazione per la situazione a Gaza e in Palestina, e hanno condannato le azioni militari di Stati Uniti e Israele contro Iran e Libano, segnalando la perdita di vite umane e lo spostamento di migliaia di civili.

“Il genocidio a Gaza e in Palestina è ancora in corso, mentre le guerre di USA e Israele contro Iran e Libano devastano vite e territori, con migliaia di morti e milioni di sfollati. Un massacro che costa oltre un miliardo di dollari al giorno: denaro sottratto a scuola, sanità, servizi pubblici, mentre le fasce più oppresse e vulnerabili della società pagano il prezzo più alto”. È con questa consapevolezza che decine di enti e associazioni trentine hanno organizzato una manifestazione contro tutte le guerre in atto in questo periodo storico, a partire da quella in Ucraina fino a quelle che coinvolgono Gaza, la Palestina e il Golfo Persico. All’evento, che si è tenuto nel pomeriggio di martedì 24 marzo, hanno partecipato circa seicento persone. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

© Trentotoday.it - Seicento persone in piazza contro la guerra: “No al riarmo, no al genocidio”

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