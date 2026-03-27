Autostrada Catania-Siracusa galleria San Demetrio chiusa lunedì notte per una esercitazione

Lunedì sera, tra le 21,30 e le 6 del giorno successivo, la galleria San Demetrio sull’autostrada che collega Catania a Siracusa sarà chiusa al traffico per un’esercitazione organizzata da Anas. La chiusura riguarda un tratto della strada durante la nottata e si svolgerà all’interno della galleria. L’intervento è programmato e riguarda un’attività di simulazione e verifica delle procedure di sicurezza.

Dalle 21,30 di lunedì 30 marzo alle 6 del giorno successivo, Anas effettuerà un’esercitazione all’interno della galleria San Demetrio, lungo l’autostrada “Catania-Siracusa”. Durante lo svolgimento della simulazione l’autostrada rimarrà chiusa al transito dei veicoli, in entrambe le direzioni, fra. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Autostrada Catania-Siracusa, galleria San Demetrio chiusa lunedì notte per una esercitazione Articoli correlati Chiusure notturne sull’autostrada Catania-Siracusa per lavori nelle galleriePer lavori agli impianti tecnologici del sistema di ventilazione delle gallerie dell’autostrada Catania-Siracusa, sarà necessario disporre la... Incendio in galleria, autostrada chiusaSulla A1 Milano-Napoli, tra Calenzano e il bivio con la A1 Direttissima, verso Bologna è stato chiuso il tratto per un camion che ha preso fuoco... Maltempo in tutta la Sicilia, sull'autostrada Catania-Siracusa camion e auto bloccati Aggiornamenti e notizie su Autostrada Catania Siracusa galleria... Temi più discussi: Autostrada Catania-Siracusa, chiusura notturna a fine marzo tra Passo Martino e Lentini; Catania, sorpresa all'alba: Com'è che nessuno vede mai niente?; Treno investe furgoncino sulla tratta Palermo-Catania; Chiuso un tratto di corso Umberto per lavori stradali: così la circolazione dei mezzi -. Siracusa–Catania: chiusura programmata tra Primosole e Lentini per un’esercitazione in galleriaDalle 21:30 di domenica 30 marzo alle 6 del mattino seguente, stop in entrambe le direzioni tra il km 4,760 e il km 7,700 ... lasicilia.it Esercitazione in galleria, chiusura notturna di un tratto dell’autostrada Catania-SiracusaFoto di repertorio Dalle 21,30 di lunedì 30 marzo alle 6 del giorno successivo, ... msn.com Chiusura temporanea Catania-Siracusa Nella notte tra lunedì 30 e martedì 31 marzo, l’autostrada Catania-Siracusa sarà chiusa in entrambe le direzioni (21:30 – 6:00) per una esercitazione antincendio nella galleria San Demetrio. Il traffico sarà deviato s - facebook.com facebook