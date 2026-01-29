Incendio in galleria autostrada chiusa

Un incendio si è sviluppato questa mattina nella galleria Croci, sulla A1 tra Calenzano e il bivio con la A1 Direttissima. Il fuoco ha coinvolto un camion che si trovava all’interno del tunnel, costringendo le autorità a chiudere temporaneamente il tratto in direzione Bologna. L’intervento dei vigili del fuoco ha richiesto diverse ore, e al momento si stanno valutando i danni e le cause dell’incendio. Nessuna persona è rimasta ferita, ma il traffico ha subito lunghi rallentamenti.

Sulla A1 Milano-Napoli, tra Calenzano e il bivio con la A1 Direttissima, verso Bologna è stato chiuso il tratto per un camion che ha preso fuoco all'interno della galleria Croci, all'altezza del km 265 e 800.All'interno del tratto chiuso, il traffico è bloccato e si registrano 8 km di coda.🔗 Leggi su Bolognatoday.itImmagine generica

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

