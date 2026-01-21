Autostrada A11 | tratto Chiesina Uzzanese-Montecatini Terme chiuso per una notte

L’autostrada A11 tra Chiesina Uzzanese e Montecatini Terme sarà chiusa per un’intera notte. Questa misura temporanea riguarda lavori di manutenzione e si rende necessaria per garantire la sicurezza degli utenti. Si consiglia di pianificare percorsi alternativi in anticipo. Maggiori dettagli e indicazioni sono disponibili nell’articolo di Firenze Post.

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Chiesina Uzzanese, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A11 alla stazione di Montecatini Terme.

